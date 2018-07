Turquia vence República Checa e complica Holanda nas Eliminatórias da Eurocopa

Apesar de ter vencido o Casaquistão por 2 a 1 mais cedo, a seleção holandesa continua em quarto lugar com 13 pontos. Os dois primeiros colocados de cada grupo, mais o melhor terceiro colocado de todas chaves garantem vaga direta à Eurocopa. Os outros terceiros lugares disputam a repescagem.

No Grupo A, a Islândia, com 20 pontos, e a República Checa, com 19, confirmaram as duas primeiras posições. Na última rodada, terça-feira, a Holanda receberá a República Checa e a Turquia enfrentará a Islândia, em casa, para saber quem terminará em terceiro.

Pelo Grupo H, a Croácia derrotou a Bulgária por 3 a 0 e manteve as esperanças de conquistar uma vaga direta para a Eurocopa. Com a vitória, o time foi a 17 pontos e tem dois a menos do que a Noruega, que está em segundo. A Bulgária é a quarta colocada com oito pontos e está eliminada. Rakitic foi o destaque da partida ao marcar os dois primeiros gols. Kalinic deu números finais ao jogo.

A última rodada dessa chave também acontecerá na terça-feira. A Itália, já classificada com 21 pontos, receberá a Noruega no duelo que também vale a liderança. A Croácia visitará Malta, a lanterna do grupo com apenas dois pontos conquistados. Em duelo de eliminados, a Bulgária enfrentará Azerbaijão.