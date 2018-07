Turquia vence a República Checa e sonha com vaga

A Turquia ainda sonha com a classificação para as oitavas de final da Eurocopa. Nesta terça-feira, em Lens (França), os turcos venceram a República Checa por 2 a 0, conseguiram seus primeiros três pontos na classificação, e terminaram em terceiro no Grupo D, atrás de Espanha e Croácia. Os checos voltam para casa.

Com dois gols a favor, contra um da Albânia, a Turquia já sabe que não terá a pior campanha entre os seis times que ficarem em terceiro em seus respectivos grupos. Para avançar, os turcos torcem para que no Grupo E ou no Grupo F o terceiro colocado some menos que três pontos, dois gols negativos de saldo e dois gols marcados.

Para isso acontecer, basta que, na quarta, Suécia e Irlanda não vençam Bélgica e Itália, respectivamente. No Grupo F, que tem Hungria, Islândia, Portugal e Áustria, isso é mais improvável de acontecer.

A vitória da Turquia também classificou a Irlanda do Norte às oitavas de final, uma vez que o time norte irlandês não pode ser ultrapassado como quarto melhor terceiro colocado. Somou três pontos no Grupo C, mas com saldo de gols zerado.

O JOGO - Ainda sem vencer na competição, República Checa e Turquia precisavam dos três pontos para ainda sonharem com uma vaga na próxima fase. Os checos até começaram a partida pressionando o rival no campo de defesa, numa blitz para tentar sair na frente no placar.

Mas a Turquia, quando conseguiu furar esse bloqueio, chegou na cara do gol e fez 1 a 0. Arda Turan levou a bola pelo meio e tocou para o jovem Emre Mor, de apenas 18 anos, que cruzou rasteiro. Yilmaz não vacilou e colocou o time turco na frente.

A República Checa sentiu o baque, principalmente porque, com três atacantes, sentia a falta de um homem que desse o último passe. A Turquia tinha mais volume de jogo e quase fez o segundo com Sivok, que acertou a trave em cabeceio.

Exceto um chute de Plasil de fora da área, defendido por Babacan, a República Checa quase não ameaçou no primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico Pavel Vrba trocou um meio-campista por um terceiro atacante, foi para o "tudo ou nada", e levou mais um. O jovem zagueiro Tufan, de só 21 anos, aproveitou sobra na área e fez.

FICHA TÉCNICA:

REPÚBLICA CHECA 0 X 2 TURQUIA

REPÚBLICA CHECA - Petr Cech; Kaderabek, Sivok, Hubnik e Pudil; Pavelka (Skoda), Darida e Plasil (Kolar); Dockal (Sural), Necid e Krejci. Técnico - Pavel Vrba.

TURQUIA - Babacan; Gönül, Mehmet Topal, Hakan Balta e Koybasi; Ozan Tufan, Selçuk Inan, Emre Mor (Sahan), Arda Turan e Volkan Sen (Özyakup); Yilmaz (Tosun). Técnico - Fatih Terim

GOLS - Yilmaz, aos 10 minutos do primeiro tempo; Tufan, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - William Collum (Escócia).

CARTÕES AMARELOS - Pavelka, Dockal e Plasil (República Checa); Balta e Koybasi (Turquia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bollaert-Delelis, em Lens.