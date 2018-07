TV do Palmeiras flagra ato racista de torcedor contra Tchê Tchê

Um vídeo dos bastidores do time do Palmeiras antes da partida contra o Atlético-PR, domingo, na Arena da Baixada, flagrou o momento em que um torcedor do time paranaense xinga o volante Tchê Tchê com ofensas raciais.

Assim que o elenco do Palmeiras subiu para o gramado, um torcedor com a camisa do Atlético-PR gritou "Tchê Tchê macaco" no momento em que o jogador apareceu no gramado. O palmeirense chegou a virar e olhar para o atleticano, mas preferiu continuar andando em direção ao gramado.

No fim, o Palmeiras venceu o Atlético-Pr por 1 a 0, gol de Vitor Hugo e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos. Já a equipe paranaense perdeu pela primeira vez em casa no campeonato.

Veja o vídeo e o xingamento racial do torcedor, que aconteceu aos 3m17.