TV pede e CBF muda data de Atlético-MG x São Paulo

À pedido da Globo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou do dia 5 de junho (um domingo) para a quarta-feira seguinte, 8 de junho, o jogo entre Atlético-MG e São Paulo, na Arena do Jacaré, válida pela terceira rodada do Brasileirão.

Por ser uma data Fifa, o dia 8 de junho não tem partidas da Libertadores. Apenas a final da Copa do Brasil está programada para tal data. Como nenhum time paulista está envolvido, a Globo optou por adiar o jogo do São Paulo, que deverá ser transmitido para a praça paulista.

Quando a CBF divulgou a tabela do Brasileirão, em março, o São Paulo estava rompido com a Globo e ameaçava não ceder os direitos de transmissão de seus jogos no torneio nas próximas temporadas. A emissora reduziu a exposição em TV aberta do time paulista para apenas cinco jogos, ante oito em 2010. Com a mudança deste confronto na terceira rodada, já eleva a seis o número de partidas com transmissão programada.