Twitter do Palmeiras é invadido e corintianos fazem piada com Romarinho

A conta do twitter oficial do Palmeiras foi invadida e torcedores do Corinthians provocaram o rival fazendo referência ao atacante Romarinho, que se destacou como 'carrasco' do clube Alviverde. "Saudades, Romarino, #PQNAOFASMAISISO?", escreveu o hacker.

Em outra postagem, o invasor fez alusão ao rebaixamento do Palmeiras. "Seremos campeões, mas não podemos esquecer do nosso DNA de time de segunda divisão. Para sempre Série B!." O twitter oficial do Palmeiras apagou as mensagens em pouco.