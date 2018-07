Ucrânia bate Macedônia com gol de novato nas eliminatórias da Euro

Titular pela primeira vez com a camisa da seleção, o meio-campista Serhiy Sydorchuk marcou o gol da vitória da Ucrânia sobre a Macedônia em partida das eliminatórias da Eurocopa 2016 neste domingo.

"Estamos felizes com o resultado, mas não com nossa performance. Os minutos finais foram especialmente nervosos. Nós deveríamos ter marcado mais gols para aliviar a pressão ao final da partida", disse Sydorchuk à televisão ucraniana.

Sydorchuk, que havia entrado no segundo tempo durante a vitória por 2 x 0 sobre a Bielorrússia fora de casa na última quinta-feira, finalizou para o fundo das redes após rápido contra-ataque nos acréscimos do primeiro tempo.

O time da casa desperdiçou a chance de aumentar o placar logo no início da segunda etapa, quando Andriy Yarmolenko desperdiçou um pênalti acertando a trave.

A melhor chance da Macedônia foi no primeiro tempo, com o atacante Adis Jahovic parando no goleiro ucraniano Andriy Pyatov.

A partida foi momentaneamente paralisada nos últimos 10 minutos depois que um rojão foi parar próximo do goleiro macedônio Tomislav Pacovski.

A Ucrânia, que perdeu para a Eslováquia por 1 x 0 em casa no jogo de estreia das eliminatórias, tem seis pontos em três jogos.