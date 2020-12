Ucrânia recorre à CAS contra decisão da Uefa que a rebaixou na Liga das Nações

A fase de grupos da Liga das Nações foi encerrada em campo no último dia 18, mas ela ainda terá sequência nos tribunais. Nesta sexta-feira, a Associação Ucraniana de Futebol (UAF, na sigla em russo) anunciou que entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) contra a decisão da Uefa de dar a vitória à Suíça por 3 a 0 no jogo em que não pôde comparecer por causa de vários casos de infecção por covid-19 entre os jogadores.

No último dia 17, a partida entre suíços e ucranianos em Lucerna, na Suíça, não pode ser realizada pelo não comparecimento da seleção visitante, que tinha vários atletas em quarentena por causa do novo coronavírus. Oito dias depois, a Uefa confirmou o triunfo da Suíça por 3 a 0, que determinou o rebaixamento da Ucrânia à Série B da Liga das Nações.

"A UAF pede que a decisão tomada (pela Uefa) seja cancelada e a partida seja remarcada", informou a CAS em um comunicado oficial nesta sexta-feira. No entanto, o órgão não definiu uma data para um julgamento desse recurso dos ucranianos.

No Grupo A4, a Ucrânia terminou na lanterna com seis pontos. Teve a mesma pontuação da Suíça, mas ficou com saldo de gols menor. Por isso pede a remarcação da partida para poder ter chance de evitar o rebaixamento na competição.