Ucrânia x Portugal: como ver ao jogo pelas Eliminatórias para a Euro

Ucrânia e Portugal se enfrentam nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pelas eliminatórias da Eurocopa 2020. O duelo será disputado no estádio Olímpico, em Kiev (Ucrânia), e vale pela quarta rodada do Grupo B da competição. Ucrânia x Portugal terá transmissão ao vivo pelo TNT.

Portugal, do craque Cristiano Ronaldo, está na segunda posição do Grupo B das eliminatórias da Euro, com 11 pontos em quatro partidas disputadas. Já a Ucrânia lidera a chave, com 13 pontos em cinco jogos, e quer a vitória sobre o rival para encaminhar sua vaga para a competição continental.

Últimos jogos da Ucrânia

11/10 - Ucrânia 2 x 0 Lituânia (eliminatórias da Euro)

10/9 - Ucrânia 2 x 2 Nigéria (amistoso)

7/9 - Lituânia 0 x 3 Ucrânia (eliminatórias da Euro)

10/6 - Ucrânia 1 x 0 Luxemburgo (eliminatórias da Euro)

7/6 - Ucrânia 5 x 0 Sérvia (eliminatórias da Euro)

Últimos jogos de Portugal

11/10 - Portugal 3 x 0 Luxemburgo (eliminatórias da Euro)

10/9 - Lituânia 1 x 5 Portugal (eliminatórias da Euro)

7/9 - Sérvia 2 x 4 Portugal (eliminatórias da Euro)

9/6 - Portugal 1 x 0 Holanda (Liga das Nações)

5/6 - Portugal 3 x 1 Suíça (Liga das Nações)