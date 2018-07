Udinese apresenta brasileiro Neuton como reforço

Em sua apresentação, Neuton afirmou que já está em condições de atuar pela Udinese ao alegar que disputou sua última partida no Campeonato Brasileiro há apenas dez dias. "Estou bem, devo apenas me inserir nesta nova realidade", disse o jogador, que mostrou grande confiança para fazer frente aos atacantes que irá encarar na Itália.

"No Brasil eu enfrentei a todos os melhores atacantes, exceto a Neymar", disse Neuton, para depois enfatizar que não teria se sentido intimidado se tivesse atuado contra o jovem atleta do Santos.

Na Udinese, Neuton será companheiro do compatriota Danilo, que também é zagueiro e foi contratado junto ao Palmeiras. No Grêmio, porém, o jogador vinha atuando improvisado com certa frequência como lateral-esquerdo, principalmente sob o comando de Renato Gaúcho, que pediu demissão no final de junho.