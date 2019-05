Udinese arranca empate com a Inter de Milão e se afasta da zona de rebaixamento

Udinese e Inter de Milão ficaram no empate sem gols, neste sábado, em Údine, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado mantém o time de Milão na terceira colocação, agora, com 63 pontos, quatro à frente da Atalanta e cinco da Roma, que jogam pela rodada neste domingo. A luta é por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.

A Udinese festejou bastante o ponto conquistado, pois, com 34, abre cinco pontos do Empoli na briga para fugir da zona de rebaixamento, a três jogos do fim da competição.

A equipe do técnico Luciano Spalletti teve maior iniciativa, mas parou na grande atuação do goleiro argentino Juan Musso, que frustrou as tentativas do compatriota Lautaro Martínez, de Mauro Icardi e de Stefan De Vrij.

No outro jogo deste sábado, o lanterna e já rebaixado Chievo não foi adversário para o SPAL e voltou a decepcionar sua torcida, que compareceu em pequeno número ao estádio Marcantonio Bentegodi. Apenas 4.500 espectadores pagaram ingresso em Verona.

O destaque da partida foi o zagueiro Felipe, autor de dois gols. O primeiro saiu logo aos oito minutos de jogo, de cabeça, após cobrança de escanteio. O segundo foi marcado aos dez da etapa final, ao aproveitar um rebote do goleiro.

Sergio Floccari, aos dois minutos do segundo tempo fez o segundo gol do SPAL, após saída de bola errada da zaga do Chievo. O último gol da partida foi do esloveno Jasmin Kurtic, que finalizou com categoria uma bela jogada de todo o ataque.

Foi a 21ª derrota do Chievo, após 35 jogos. O time soma apenas 15 pontos. O SPAL atingiu os 42 pontos, na décima posição do Italiano. A octocampeã Juventus acumula incríveis 89 pontos, contra 70 do Napoli, segundo classificado.