Udinese bate a Roma, encerra jejum de 2 meses e deixa a zona de rebaixamento

Em casa, no Estádio Friuli, a Udinese derrotou a Roma por 1 a 0 neste sábado, se recuperou dos seguidos tropeços consecutivos no Campeonato Italiano e deixou a zona de rebaixamento do torneio. A partida foi válida pela 13.ª rodada da competição.

Com o triunfo que encerrou um jejum de dois meses sem vitória - a última havia sido em 23 de setembro, quando fez 2 a 0 no Chievo, em duelo da quinta rodada - o time de Údine pulou da 18ª para a 16ª colocação, agora com 12 pontos. A Udinese, assim, fica fora da zona de rebaixamento ao menos provisoriamente, já que seus adversários da parte de baixo da tabela ainda jogam na rodada.

A Roma, por sua vez, voltou a perder após três jogos invicta. O time da capital italiana tem sido muito irregular na atual temporada e sofrido para entrar no G4 da competição. No momento, soma 19 pontos e está a três da Lazio, que abre o grupo dos que se classificam à próxima edição da Liga dos Campeões. A distância pode aumentar, já que os quatro primeiros colocados ainda não entraram em campo.

O gol do meia argentino Rodrigo De Paul, marcado no começo da etapa final, foi suficiente para dar o triunfo à Udinese. No lance, o meia driblou dois marcadores, invadiu a área e bateu por cima do goleiro Antonio Mirante.

Após o revés no Nacional, a Roma se concentra na Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, às 18 horas (de Brasília), o time recebe o Real Madrid no Estádio Olímpico, em duelo da quinta rodada da fase de grupos do torneio e que vale a liderança da chave. A Udinese volta a campo no próximo domingo, pelo Campeonato Italiano, para enfrentar o Sassuolo fora de casa.