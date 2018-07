Udinese bate Inter de Milão de virada e sobe no Campeonato Italiano

A Inter de Milão segue fazendo um péssimo Campeonato Italiano e neste domingo voltou a tropeçar, mesmo atuando em casa. No Giuseppe Meazza, até saiu na frente da Udinese, mas levou a virada, perdeu por 2 a 1, pela 14.ª rodada, e chegou à quinta partida consecutiva sem vencer na competição.

O resultado deixou a Inter com 17 pontos, somente na 12.ª colocação. Na próxima rodada, no dia 15, segunda-feira, a equipe tentará a recuperação diante do Chievo, fora de casa. A Udinese, por sua vez, chegou a 21 pontos, em oitavo, e se aproximou da briga por vaga nas competições europeias. No domingo que vem, pega o Verona em casa.