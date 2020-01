Udinese confirma empréstimo de Felipe Vizeu ao Athletico-PR até o final de 2020

A Udinese, da Itália, confirmou neste sábado o empréstimo do centroavante Felipe Vizeu para o Athletico-PR. O jogador de 22 anos, que atuou na última temporada pelo Grêmio, foi cedido ao clube paranaense até o final de 2020.

A contratação de Vizeu era uma das prioridades do Athletico-PR para este ano. Ele chega para substituir o argentino Marco Ruben, que decidiu retornar para o Rosario Central. O novo reforço terá grande responsabilidade no comando do ataque, uma vez que o seu antecessor fez sucesso em 2019.

Com passagem pelas categorias de base do América-MG, Felipe Vizeu começou sua carreira como profissional no Flamengo. Ele jogou três temporadas no clube rubro-negro e foi negociado como a Udinese no meio de 2018. Na Itália, atuou em apenas cinco ocasiões e não marcou gols.

Com o baixo desempenho do jogador, a Udinese emprestou Vizeu ao Grêmio no ano passado. No clube gaúcho, o centroavante também não conseguiu deslanchar. Sofreu com lesões e teve um passagem discreta, com cinco gols em 26 partidas.

O Athletico busca, agora, outro nome para reforçar o ataque, setor que conta apenas com Rony, Pedrinho e Vitinho. A diretoria rubro-negra mantém conversas com o Palmeiras para trazer Carlos Eduardo por empréstimo. O atacante revelado pelo Goiás não conseguiu se firmar no time alviverde e terminou a temporada na reserva, o que pode facilitar a negociação.

O Athletico trouxe dois reforços por enquanto. Antes de Vizeu, o clube paranaense já havia contratado o meia-atacante Fernando Canesin, que estava no futebol belga. A diretoria também trouxe outros sete novos jogadores, mas para o time de aspirantes, que vai disputar o Estadual.