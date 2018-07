Udinese confirma venda de Maicosuel ao Atlético-MG

BELO HORIZONTE - A Udinese confirmou oficialmente nesta quinta-feira, no seu site, que acertou a venda do meia Maicosuel para o Atlético Mineiro. O meia, com passagens por Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro, já está no Brasil desde o começo da semana, tendo realizado exames médicos em Belo Horizonte para assinar com o time mineiro.

A passagem de Maicosuel pela Udinese ficou marcada pela irresponsabilidade que tirou o clube da Liga dos Campeões na temporada 2012/2013. Nos playoffs que classificariam para a fase de grupos, o time italiano empatou com o Braga e a disputa foi para os pênaltis. O brasileiro tentou uma cavadinha, mandou na mão do goleiro, e seu time, pelo erro, acabou eliminado.

A displicência fez a torcida ficar contra Maicosuel, até porque o prejuízo de não jogar a Liga dos Campeões foi calculado em pelo menos 7 milhões de euros. Contestado, ele não foi nem inscrito na Liga Europa. Ainda assim, teve diversas chances como titular da Udinese naquela temporada. Na última, jogou pouco, ficando a maior parte do tempo no banco de reservas.

O meia, de 27 anos, apareceu para o cenário nacional com a camisa do Paraná, em 2005 e 2006. Comprado pelo Cruzeiro em 2007, não encantou. No Brasil, ainda jogou por Palmeiras e Botafogo até ser negociado com a Udinese. Nesse meio tempo, ainda passou uma temporada (2009/2010) no Hoffenheim, da Alemanha.

Por se tratar de uma transferência internacional, Maicosuel só poderá jogar pelo Atlético depois da Copa. Ele chega para jogar no lugar de Fernandinho, que não teve seu contrato renovado e deve voltar para o futebol árabe.