Udinese contrata atacante francês que estava no Chievo A Udinese anunciou nesta quarta-feira a compra do vínculo do atacante francês Cyril Théréau. O jogador defendia o Chievo desde 2010 e marcou sete gols nas 32 partidas que ele disputou no último Campeonato Italiano por seu agora ex-clube, que escapou do rebaixamento na reta final do torneio, terminando na 16ª posição. O valor da transferência não foi divulgado entre as partes.