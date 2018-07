Udinese derrota Atalanta em confronto do meio da tabela

A Udinese derrotou a Atalanta nesta quarta-feira, na abertura do dia cheio de jogos pelo Campeonato Italiano. Em casa, a equipe alvinegra fez 2 a 1 sobre o adversário no confronto direto por melhores posições no meio da tabela da competição. Thereau e Perica marcaram para os anfitriões e Marco D''Alessandro descontou.

O resultado levou a Udinese a 24 pontos, em 11.º, mesmo número da rival desta quarta, que leva vantagem nos critérios de desempate e é a nona. No sábado, o time de Údine volta a campo para encarar o Carpi, fora de casa. No dia seguinte, a Atalanta recebe o Genoa.

Diante de seus torcedores, a Udinese foi para cima nesta quarta e chegou ao primeiro gol aos 23 minutos. Após boa defesa do goleiro Sportiello, Thereau aproveitou o rebote e mandou para a rede. Nos acréscimos, Perica recebeu cruzamento em posição legal e desviou de cabeça para ampliar. O gol de honra da Atalanta saiu já aos 29, com D''Alessandro, aproveitando cruzamento da esquerda.