Udinese e Napoli empatam e seguem colados na tabela

O Napoli, no entanto, leva vantagem no saldo de gols e, por isso, está na quarta colocação, enquanto a Udinese é a quinta. As duas equipes seguem perseguindo a Lazio, terceira colocada, com 48 pontos, que hoje iria para a Liga dos Campeões. A equipe romana, no entanto, perdeu para o Catania neste domingo e aumentou a briga pela vaga.

Atuando em casa, a Udinese começou melhor e abriu 2 a 0. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Pinzi aproveitou cruzamento da direita e marcou o primeiro. Na etapa final, Di Natale aproveitou sobra de bola dentro da área e aumentou a vantagem, aos sete minutos, marcando seu 19.º gol na competição.

Aos 15 minutos, no entanto, os anfitriões perderam um jogador, com a expulsão de Fabbrini, e a partida mudou de cenário. O Napoli aumentou a pressão e, aos 30 minutos, teve uma grande chance, com Cavani. O uruguaio cobrou muito mal um pênalti e Handanovic defendeu.

Mas Cavani ainda se redimiria. Aos 36 minutos, ele bateu bem uma falta da meia-lua e diminuiu. Quando o Napoli era só pressão, o uruguaio voltou a aparecer, depois de receber bom passe pela esquerda, e selou a igualdade.

Na próxima rodada, o Napoli receberá o Catania, no estádio San Paolo, no próximo domingo. Já a Udinese enfrentará o Palermo, fora de casa, um dia antes.