Udinese empata com Celtic e avança na Liga Europa

Precisando vencer para ficar com a vaga, o Celtic foi para cima e abriu o placar com Hooper, aos 29 minutos do primeiro tempo. O atacante Di Natale, principal jogador da Udinese, deixou tudo igual nos acréscimos, antes do intervalo.

Na Espanha, o Atlético de Madrid confirmou a primeira colocação do grupo ao vencer o Rennes, da França, por 3 a 1. Falcao Garcia, Álvaro Domínguez e Arda Turan fizeram os gols da equipe dos brasileiros Miranda, Paulo Assunção, Diego e Filipe Luis.

Um dos grupos mais equilibrados da Liga Europa, o Grupo H teve como classificados o Club Brugge e o Braga, ambos com 11 pontos. Com isso, o Birmingham, que somou 10, acabou eliminado, comprovando a má fase dos times ingleses nas competições europeias. Dos quatro que estavam na Liga Europa, só o Stoke City avançou (Fulham e Tottenham também caíram). Na Liga dos Campeões sobraram Chelsea e Arsenal, com os dois times de Manchester tendo sido relegados à Liga Europa.

Nesta quinta-feira, Brugge e Braga empataram em 1 a 1 e conquistaram um resultado que agradava aos dois times. O Birmingham até venceu, fazendo 1 a 0 no Maribor, mas já não adiantava mais.

Por fim, pelo Grupo G, o AZ empatou em 1 a 1 com o Metalist, na Holanda, e atingiu o resultado que lhe bastava para ficar com a segunda colocação da chave. Os ucranianos já estavam classificados. Assim, foi inútil a vitória do Áustria Viena sobre o Malmö, por 2 a 0. Os austríacos ficaram com os mesmos oito pontos que os holandeses, mas perderam no confronto direto.