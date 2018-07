Udinese empata com o Palermo, por 1 a 1, pelo Italiano Com um gol marcado por Torje, aos 39 minutos do segundo tempo, a Udinese arrancou um empate diante do Palermo, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. O resultado de 1 a 1, no entanto, não agradou a equipe, que pode se afastar da terceira colocação e, assim, da briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa.