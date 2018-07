Udinese empata e fatura vaga na Liga dos Campeões

Desta forma, a Udinese se juntou ao próprio Milan, campeão por antecipação, à Inter de Milão e ao Napoli, já garantidos na Liga dos Campeões. A Lazio, dos brasileiros Hernanes e André Dias, terá que se contentar com a vaga na Liga Europa.

O Milan encerrou sua campanha vitoriosa com 82 pontos, seis a mais que a vice-campeã Inter de Milão. O Napoli ficou com a terceira posição, com 70 pontos, após empatar com a Juventus por 2 a 2, neste domingo. O time de Turim terminou com 58 pontos, na sétima colocação, fora das competições europeias.

A última vaga na Liga Europa ficou com a Roma, com a vitória, de virada, sobre a rebaixada Sampdoria, por 3 a 1. Totti, Vucinic e Borriello marcaram os gols da equipe da capital, que encerrou sua campanha na sexta colocação geral, com 63 pontos. Além da Sampdoria, caíram para a Segunda Divisão italiana o Brescia e o Bari.