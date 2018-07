Udinese empresta atacante Roberto Pereyra à Juventus

A Juventus anunciou oficialmente nesta sexta-feira a contratação do meia argentino Roberto Pereyra, que foi emprestado pela Udinese por 1,5 milhão de euros. O jogador assinou compromisso para defender a equipe de Turim até junho de 2015, mas o compromisso prevê a opção de os atuais tricampeões italianos adquirirem os direitos do atleta em definitivo ao fim do contrato.

O valor da possível compra do meio-campista ao final do acordo atual também já foi estabelecido em 14 milhões de euros, a serem pagos em três anos, mas esta quantia pode subir para 15,5 milhões de euros de acordo com o sucesso do jogador ao longo das seis temporadas que o possível novo contrato a ser firmado prevê. Caso seja contratado em definitivo no próximo ano, o argentino assinará para defender a Juventus até 30 de junho de 2020.

Roberto Pereyra, de 23 anos de idade, defendeu a Udinese como titular da equipe nas duas últimas temporadas do futebol europeu e chega a Turim depois de o clube ter contratado o atacante Álvaro Morata junto ao Real Madrid. Este último foi adquirido por 20 milhões de euros, a serem quitados em três parcelas.

Outro reforço oficializado pelo clube nos últimos dias foi o lateral-esquerdo Patrice Evra, veterano jogador francês de 33 anos que passou as últimas oito temporadas e meia atuando pelo Manchester United.