Udinese faz 8 a 3 no Perugia e avança às oitavas da Copa da Itália

Os dois últimos classificados às oitavas de final da Copa da Itália foram definidos nesta quinta-feira. Em dos jogos do dia, um placar bem inusitado para o futebol, que mais se parece de um confronto de futsal. Em Údine, no estádio Friuli, a Udinese não teve pena do Perugia, da segunda divisão, e aplicou uma sonora goleada por 8 a 3.

+ Sampdoria goleia e se classifica às oitavas da Copa da Itália

O grande destaque da partida foi o atacante argentino Maxi López, autor de quatro gols - sendo dois em cobranças de pênalti. Lasagna, Ingelsson, Jankto e o zagueiro brasileiro Danilo (ex-Palmeiras e Atlético Paranaense) fizeram os outros quatro. O Perugia anotou com Cerri (em cobrança de pênalti), Bianco e Mustacchio e assustou, já que seus três gols foram seguidos e chegou a diminuir a desvantagem no placar para 4 a 3.

Nas oitavas de final, a Udinese terá um duro desafio pela frente. O rival será o Napoli, líder isolado do Campeonato Italiano. Por coincidência, as equipes se enfrentaram no último domingo, pela 14.ª rodada, em Údine, com vitória napolitana por 1 a 0. O duelo único pelas oitavas de final da Copa da Itália será realizado no dia 19 de dezembro, no estádio San Paolo, em Nápoles.

No outro confronto desta quinta-feira, o Genoa se classificou ao derrotar o Crotone por 1 a 0, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova. O gol da vitória da equipe da casa saiu aos nove minutos do segundo tempo com Migliore. Nas oitavas de final, a adversária será a Juventus, no dia 20 de dezembro, em Turim.