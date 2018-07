Udinese ganha do Genoa na abertura da rodada na Itália Na abertura da quinta rodada do Campeonato Italiano, a Udinese recebeu o Genoa nesta terça-feira, no Estádio Friuli, em Údine, e conseguiu ganhar por 1 a 0. A vitória veio graças ao gol contra de Emanuele Calaio, que saiu já aos 34 minutos do segundo tempo.