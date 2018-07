Udinese, Lazio vencem e assumem a liderança do Italiano

Um gol em cada tempo de Dusan Basta e de Antonio Di Natale mantiveram o recorde de 100 por cento da Udinese em casa ao vencer por 2 x 1 o Siena, enquanto um gol no final do jogo do reserva Giuseppe Sculli garantiu a vitória de 1 x 0 para Lazio em casa contra o Parma.

As duas equipes estão com 21 pontos em 10 jogos, um ponto acima do AC Milan e dois da Juventus.

Com a alta do atacante Antonio Cassano do hospital depois de uma pequena cirurgia no coração, o campeão da temporada passada Milan venceu pela quinta vez consecutiva no Campeonato Italiano ao golear o Catania por 4 x 0 no San Siro.

A vitória fácil veio dos pés de Zlatan Ibrahimovic, Robinho, gol contra de Francesco Lodi e Gianluca Zambrotta.

Nas outras partidas, Atalanta, Lecce e Chievo Verona venceram. A partida da Inter Milan contra o Genoa também foi adiada pelo tempo ruim na Itália.