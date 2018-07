Udinese lidera Campeonato Italiano após vitória; Milan empata

Antonio Di Natale e Dusan Basta marcaram no segundo tempo os gols da anfitriã Udinese, que acumula 30 pontos em 14 partidas, um a mais que a Juventus, que visita Roma na segunda-feira a partir das 17h45 (horário de Brasília).

O Milan se viu envolvido em um vaivém com o Bolonha. Marco Di Vaio colocou os anfitriões na frente. Clarence Seedorf e Zlatan Ibrahimovic reagiram para os detentores do título e Alessandro Diamanti selou a igualdade.

O empate manteve o Milan em terceiro com 28 pontos, ao lado da Lazio, que bateu o Lecce por 3 x 2 no sábado.

O Atalanta empatou em 1 x 1 com o Catania em casa e o Cagliari fez um empate sem gols com o Parma nas outras partidas vespertinas do domingo. O Napoli visita o Novara a partir das 17h45 (horário de Brasília).