Udinese surpreende e assume o terceiro lugar no Italiano

A liderança no Campeonato Italiano é dividida por Juventus e Roma, que mantiveram os 100% de aproveitamento e chegaram aos 12 pontos com vitórias na última quarta-feira. Nesta quinta, no complemento da quarta rodada, a Udinese se credenciou a ser um dos concorrentes às primeiras colocações ao surpreender a Lazio com o triunfo por 1 a 0, em pleno estádio Olímpico, em Roma.

Com o gol do francês Cyril Thereau, aos 26 minutos do primeiro tempo, o time de Údine, que conta com vários brasileiros no elenco - entre eles o zagueiro Danilo, ex-Palmeiras -, chegou a nove pontos na tabela de classificação, ultrapassou três clubes de uma vez só (Internazionale, Verona e Sampdoria) e assumiu a terceira colocação.

Na última temporada da carreira do veterano atacante Antonio Di Natale e com seu estádio, o Friule, em obras, a Udinese surpreende a todos na Itália com seu bom início de temporada. Além da Lazio, bateu Napoli e Empoli e só foi derrotada pela Juventus. Nesta segunda, pela quinta rodada, jogará em casa contra o Parma.

Já a Lazio parece fadada a fazer mais uma temporada abaixo de suas expectativas, enquanto a rival Roma disputa o título. Com a derrota em seus domínios, está na 15.ª colocação, com três pontos, e nesta segunda tentará a recuperação contra o Palermo, na Sicília.