Udinese troca de técnico após 11ª derrota seguida no Italiano

A péssima fase da Udinese no Campeonato Italiano custou a Massimo Oddo a sua demissão. Nesta terça-feira, a diretoria do clube anunciou a queda do treinador após o time de Údine sofrer a 11ª derrota consecutiva no torneio nacional.

A decisão pela saída de Oddo já era esperada desde domingo, quando a Udinese perdeu por 2 a 1 para o Crotone, ficando apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento do Italiano, quando faltam quatro rodadas para o fim da competição.

Oddo, de 41 anos e um ex-lateral-direito com experiência pela seleção italiana, estava à frente da Udinese desde novembro de 2017. E o seu começo na equipe foi muito bom, com cinco vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, o que incluiu um triunfo por 3 a 1 sobre a Inter de Milão.

Além de demitir Oddo, a diretoria da Udinese já escolheu o seu substituto. E ele será o ex-zagueiro Igor Tudor, com passagens pela Juventus e pela seleção da Croácia. Técnico desde 2013, ele iniciou a sua carreira no comando do Hajduk Split, sendo campeão da Copa da Croácia naquele mesmo ano. Depois, passou pelo grego PAOK e pelos turcos Karabukspor and Galatasaray.

Apesar da impressionante queda de rendimento, a Udinese ocupa a 15ª posição no Campeonato Italiano, três à frente da zona de descenso. O próximo compromisso do time, a estreia de Tudor, será no domingo, quando o time vai visitar o rebaixado e último colocado Benevento, em duelo válido pela 35ª rodada.