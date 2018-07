Udinese vence Chievo e assume liderança do Campeonato Italiano

ÚDINE - A Udinese assumiu, mesmo que provisoriamente, a liderança do Campeonato Italiano neste domingo. Em casa, no Estádio Friuli, a equipe derrotou o Chievo Verona por 1 a 0, e chegou aos 30 pontos. Agora, torce contra a Juventus, que só entra em campo na segunda-feira para enfrentar a Roma, no encerramento da 15.ª rodada da competição - a primeira foi adiada por conta da greve dos jogadores.

Principal jogador da Udinese, Antonio Di Natale voltou a ser decisivo para a Udinese no Campeonato Italiano. O atacante marcou o único gol do triunfo sobre o Chievo Verona, aos 23 minutos do segundo tempo. Com isso, passou a dividir a artilharia da competição com Germán Denis, da Atalanta, ambos com dez gols.

Para assumir a liderança do Campeonato Italiano, a Udinese contou com o tropeço do Milan, que apenas empatou por 2 a 2 com o Bologna, fora de casa. O resultado deixou a equipe na terceira posição, com 28 pontos. Já o Bologna está em 15.º lugar, com 15 pontos.

Em casa, o Bologna abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo, com um belo gol de Di Vaio, que encobriu o goleiro Amelia. O Milan empatou ainda na etapa inicial, aos 16 minutos, com Seedorf, que acertou o ângulo na sua finalização. A virada do atual campeão italiano saiu aos 26 minutos, com Ibrahimovic, que converteu cobrança de pênalti. A reação do Bologna, porém, foi imediata, com o gol marcado por Diamanti aos 27 minutos.

Também neste domingo, o Catania derrotou o Atalanta, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Legrottaglie. Já Cagliari e Parma empataram por 0 a 0.