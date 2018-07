Uefa abre ação contra o Celtic por torcedor que invadiu campo para agredir Mbappé

A Uefa anunciou nesta quarta-feira que abriu uma ação disciplinar contra o Celtic depois que um torcedor invadiu e se aproximou do atacante do Paris Saint-Germain, aparentemente com a intenção de agredi-lo, durante a partida da última terça, válida pela Liga dos Campeões da Europa.

O organismo gestor do futebol europeu indicou que o seu comitê disciplinar avaliará o caso de 19 de outubro. O incidente repete um caso similar ocorrido há dez anos, quando um torcedor do Celtic invadiu o campo e realizou gestos provocadores ao goleiro Milan, do Dida.

Naquele oportunidade, a Uefa multou o Celtic em 30 mil francos suíços (aproximadamente R$ 98 mil, na cotação atual). Além disso, o clube escocês teve que cumprir um período probatório de dois anos para evitar novas punições.

O PSG vencia a partida por 3 a 0, na última terça-feira, em Glasgow, quando o torcedor se aproximou de Mbappé. Ele chegou a tentar agredir o atacante francês, que marcou um dos gols do triunfo do time francês por 5 a 0.

Além de investigar esse incidente, a Uefa confirmou que também abriu uma ação disciplinar contra o PSG porque seus torcedores quebraram cadeiras do estádio.