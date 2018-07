Uefa abre ações contra dirigente que a acusou de fraude A Uefa confirmou neste sábado ter dado início a dois processos contra o ex-dirigente da Associação de Futebol do Chipre que acusa ter ocorrido corrupção na eleição de Polônia e Ucrânia como sedes da Eurocopa de 2012. A entidade informou que entrou com processos contra Spyros Marangos na Suíça e no Chipre.