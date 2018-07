Uefa abre eleição de seleção com 4 brasileiros indicados A Uefa anunciou nesta quarta-feira que abriu votação, por meio de seu site oficial, para eleger a equipe ideal do futebol europeu em 2013. A escolha da seleção ocorrerá por meio dos votos dos internautas da página da entidade que comanda o futebol do Velho Continente, sendo que 40 jogadores foram listados como candidatos. Neste grupo estão quatro brasileiros: os zagueiros Dante (Bayern de Munique) e Thiago Silva (Paris Saint-Germain), o lateral Filipe Luís e o atacante Diego Costa, ambos do Atlético de Madrid.