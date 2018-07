Uefa abre investigação após problemas de Itália x Sérvia

A Uefa informou nesta quarta-feira que abriu uma investigação para apurar os incidentes na partida entre Itália e Sérvia, em Gênova, válida pela quarta rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2012. E as sanções podem até mesmo ser a desqualificação da competição ou a exclusão de futuros torneios.

Na terça-feira, o jogo foi cancelado com apenas sete minutos após inúmeros distúrbios. Ainda antes do apito inicial, policiais italianos e torcedores sérvios se confrontaram, o que atrasou em 45 minutos o começo. Decorridos sete minutos de jogo, fogos de artifício foram atirados em campo e o confronto foi suspenso por falta de segurança.

Diante dos problemas graves, a Uefa informou que avaliará vídeos, o relatório do árbitro escocês Craig Thomson e levará o caso para ser avaliado pela sua comissão de controle e disciplina, que se reunirá em 28 de outubro.

"A Uefa confirma a abertura imediata de uma investigação profunda sobre os graves incidentes que aconteceram durante a partida (entre Itália e Sérvia) e sobre as circunstâncias dos incidentes", explicou e entidade em comunicado. "As sanções possíveis vão desde uma advertência até a suspensão do estádio, ou a exclusão das competições em curso ou futuras".

Após os distúrbios na partida, os confrontos continuaram na noite de terça-feira e 16 pessoas ficaram feridas, inclusive dois policias. Também foram presos 16 torcedores sérvios e um italiano.