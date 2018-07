Uefa abre nova ação disciplinar contra o Celtic

Eles atiraram fogos de artifício em direção ao gramado e exibiram faixas consideradas "ofensivas" durante a partida contra a Udinese, na semana passada, pela Liga Europa. A Uefa não revelou o conteúdo "ofensivo" das faixas. O caso será analisado pela entidade no dia 26 de janeiro.

As manifestações foram uma reação à multa aplicada pela própria Uefa, que considerou inadequada os hinos entoados pelos torcedores escoceses em apoio ao grupo extremista IRA (Exército Republicano Irlandês) na partida contra o Rennes, no dia 3 de novembro, também pela Liga Europa.

O Celtic já havia escapado de uma punição semelhante no Campeonato Escocês, em outubro. Preocupado com a situação, o principal executivo do clube, Peter Lawwell, já havia pedido aos torcedores que evitem estas manifestações nas arquibancadas.