Uefa abre processo contra Mourinho por expulsões

A Uefa acusou o técnico do Real Madrid, José Mourinho, de ordenar que dois jogadores forçassem suas expulsões em uma partida da Liga dos Campeões da Europa. A entidade indicou que seu comitê disciplinar investigará o treinador português por suposta "conduta antidesportiva", assim como os jogadores Xabi Alonso, Sergio Ramos, Iker Casillas e Jerzy Dudek.

A audiência sobre o caso foi marcada para o dia 30 de novembro. Mourinho supostamente teria enviado instruções do banco de reservas antes de Alonso e Ramos receberem o segundo cartão amarelo nos minutos finais da vitória por 4 a 0 sobre o Ajax, em Amsterdã, na terça-feira.

As expulsões significam que ambos cumprirão a partida de suspensão no último jogo da fase de grupos, no próximo mês, contra o Auxerre, que não tem importância, já que o Real Madrid está garantido nas oitavas de final da Liga dos Campeões como líder do seu grupo. Assim, iniciariam as oitavas de final, em fevereiro, sem advertências.