Uefa abre processo disciplinar contra CSKA após partida contra a Roma

A Uefa abriu um processo disciplinar contra o CSKA Moscou após torcedores acenderem sinalizadores e atirarem objetos no gramado durante jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida, disputada contra a Roma, ocorreu nesta quarta-feira, na Rússia.

O clube russo já aguardava o julgamento de um outro processo disciplinar da Uefa aberto após o primeiro confronto contra a mesma Roma, pela terceira rodada do Grupo G da competição continental. Na ocasião, alguns integrantes das torcidas dos dois times também utilizaram sinalizadores e arremessaram objetos no gramado. Agora, a entidade europeia informou que os dois julgamentos vão ocorrer no dia 22 de novembro.

Jogando fora de casa, a Roma venceu o CSKA por 2 a 1 na última. Com o resultado, o time italiano chegou a nove pontos na vice-liderança do Grupo G e ficou cinco à frente da equipe russa, terceira colocada. O Real Madrid está na liderança da chave, com os mesmos nove pontos do clube romano.

Na próxima rodada, a Roma vai receber o Real Madrid, em partida que pode garantir a vaga do time italiano nas oitavas de final. Já o CSKA Moscou terá de vencer os próximos dois jogos - contra o Viktoria Plzen, em casa, e Real, fora - para continuar na disputa pela classificação às oitavas de final.