Uefa abre processo disciplinar e pode punir Benfica por uso de sinalizadores

O confronto foi válido pela segunda rodada do Grupo C da Liga dos Campeões e precisou ser interrompido por alguns minutos por causa dos sinalizadores. Assim, o Benfica corre o risco de ser punido pela atitude de sua torcida, sendo que a Uefa também informou nesta segunda que o clube de Lisboa será julgado também por distúrbios públicos e pelo lançamento de objetos, não apenas sinalizadores, por parte dos seus torcedores.

O Atlético de Madrid, por sua vez, será julgado pelo fato de seus torcedores terem bloqueado escadas do estádio da equipe durante o confronto. "Estes casos serão analisados pela Comissão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa, em 15 de outubro", informou a entidade máxima do futebol europeu.

Apesar dos incidentes, é provável que os dois clubes recebam punições consideradas leves, como multas ou o fechamento de algum setor de seus respectivos estádios nos próximos jogos da Liga dos Campeões.

O incidente com os sinalizadores na última quarta-feira ocorreu quando o Benfica empatou o jogo que terminaria com vitória do time português, por 2 a 1. Naquele momento, houve um pequeno incêndio iniciado pelo contato de chamas desses objetos com placas de publicidade. O fogo foi rapidamente controlado pela equipe de segurança, assim como nenhum torcedor do Atlético se feriu com o lançamento dos artefatos que caíram no anel inferior do estádio.

RACISMO NA RÚSSIA - A Uefa também anunciou nesta segunda-feira que abriu procedimento disciplinar contra o Lokomotiv Moscou, depois que torcedores do time foram flagrados com cânticos de teor racista na partida contra o Skenderbeu, da Albânia, na última quinta-feira, em Moscou, pela Liga Europa. Este caso também será julgado no próximo dia 15, quando o clube tem boa chance de receber algum tipo de punição pelo comportamento inadequado de alguns integrantes da sua torcida.