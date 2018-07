Uefa adia jogo de Israel com a seleção belga nas Eliminatórias da Euro

A Uefa anunciou nesta quarta-feira o adiamento da partida de estreia da seleção israelense nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016 contra a Bélgica por razões de segurança. A equipe de Israel estava programado para receber a Bélgica em Jerusalém no dia 9 de setembro, mas a entidade optou por mudar a data do jogo para 31 de março de 2015, em local a ser confirmado posteriormente.

A decisão ratifica a resolução adotada pela Uefa no mês passado que impede qualquer um dos jogos organizados pela entidade de ser disputado em Israel enquanto estiver acontecendo o confronto entre o país e os militantes do Hamas em Gaza. Assim, os clubes israelenses têm mandado os seus jogos pela Liga dos Campeões da Europa e pela Liga Europa no Chipre.

Além da Bélgica, a seleção de Israel também terá Andorra, Bósnia-Herzegovina, Chipre e País de Gales como seus adversários no Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa de 2016, torneio marcado para a França.

O esporte israelense está sendo significativamente afetado pelo conflito em Gaza. A temporada de futebol local, prevista para começar no último fim de semana, foi adiada. Além disso, o playoff da Copa Davis de Israel contra a Argentina, que seria jogado em Ramat Hasharon, entre os dias 12 e 14 de setembro, foi transferido para Sunrise, na Flórida, nos Estados Unidos.