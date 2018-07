Uefa admite erro em gol não confirmado da Ucrânia Ucrânia e Inglaterra se enfrentavam na última terça-feira, pela última rodada do Grupo D da Eurocopa. Quando o placar apontava 1 a 0 para os ingleses e os ucranianos iam para cima buscando a virada, que lhes daria a classificação, Marko Devic bateu uma bola que desviou no goleiro Joe Hart e foi afastada pelo zagueiro John Terry. As câmeras de televisão, no entanto, mostraram que ela já havia passado totalmente a linha de gol.