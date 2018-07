Uefa ameaça excluir Olympique de Marselha de competições por um ano

A Uefa fez uma advertência nesta quarta-feira e ameaçou o Olympique de Marselha com a exclusão das competições europeias por uma temporada, em razão de novos distúrbios causados por parte de sua torcida.

Segundo a entidade, foi aplicada uma suspensão de uma temporada ao clube francês. Mas a punição ficou suspensa e o Olympique ficará em período probatório durante dois anos. Se novas denúncias surgirem neste período, o clube sofrerá a pena aplicada inicialmente.

Além disso, a Uefa aplicou multa de 100 mil euros (R$ 439 mil) e exigiu que o clube compense o Lyon por conta dos estragos causados por seus torcedores no estádio do rival, na disputa da final da Liga Europa, em maio.

O clube francês ainda foi sancionado com a exigência de jogar seus dois primeiros jogos em casa na nova edição da Liga Europa com os portões fechados.

O último incidente protagonizado por fãs do Olympique aconteceu na final da Liga Europa. Naquele jogo, disputado no estádio do Lyon, torcedores depredaram parte do local e causaram prejuízos financeiros ao rival. O Olympique foi o vice-campeão ao perder na final para o Atlético de Madrid por 3 a 0.

A Uefa, contudo, avisou que levou em conta, para a definição da punição, incidentes anteriores, ocorridos nas partidas contra o Salzburg e o RB Leipzig, em jogos anteriores da mesma competição.