Uefa ameaça Fifa e cobra publicação do primeiro relatório

Insatisfeita com a postura da Fifa diante dos casos de corrupção, a Uefa ameaça deixar a entidade máxima do futebol caso não seja publicado o relatório completo com o resultado da investigação realizada pelo norte-americano Michael Garcia. O documento apresenta as conclusões do advogado sobre as denúncias de irregularidade nas eleições da Rússia e do Catar para sediarem as Copas do Mundo de 2018 e 2022.

A ameaça foi feita pelo presidente da Liga Alemã de Futebol, Reinhard Rauball. Na sua avaliação, a Fifa está perdendo oportunidades para recuperar sua imagem pública diante dos fãs do esporte. "Esta crise não está sendo resolvida com credibilidade. Você acaba levantando questionamentos sobre se estamos atualmente sendo bem liderados pela Fifa", afirmou em entrevista à revista Kicker.

O dirigente alemão avalia que uma das possibilidades é a Uefa se afastar da entidade para forçar mudanças na administração do futebol mundial. "Uma opção, que deve ser considerada seriamente, é, certamente, se a Uefa deve deixar a Fifa", declarou Rauball, sem se aprofundar nesta possibilidade.

Para evitar qualquer cisma no futebol europeu, o alemão cobra que a Fifa divulgue o relatório inicial das investigações sobre suspeita de corrupção nas escolhas da Rússia e Catar para os próximos Mundiais. O primeiro documento foi produzido por Michael Garcia e tem cerca de 350 páginas.

Foi com base neste relatório que o juiz Hans Joachim Eckert elaborou sua contestada conclusão, em novo relatório, de apenas 42 páginas. Nele, Eckert admite alguns casos de corrupção, mas alega que não foram determinantes para alterar o resultado das eleições que apontaram as novas sedes da Copa.

Este documento, contudo, foi criticado pelo próprio Michael Garcia. O americano classificou o material de "incompleto e errôneo" e prometeu apelar para que a Fifa divulgue o seu relatório, maior e supostamente mais revelador sobre os casos de corrupção dentro da entidade máxima do futebol.