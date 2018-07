Uefa analisará se Real Madrid forçou expulsões

A Uefa vai estudar o relatório do árbitro do jogo antes de decidir se vai punir Xabi Alonso e Sérgio Ramos, ambos do Real Madrid, por supostamente terem forçado o cartão vermelho contra o Ajax, pela Liga dos Campeões da Europa. Alonso e Ramos foram expulsos nos minutos finais da vitória por 4 a 0, na terça-feira, em Amsterdã.

Os jogadores não protestaram após receberem o cartão vermelho do árbitro escocês Craig Thomson. "Nós não estávamos procurando os cartões", disse Ramos. "Vendo o placar, o árbitro poderia ter evitado. Mas ele me mandou para fora e é isso".

Eles cumpriram as suspensões de um jogo contra o Auxerre, no próximo mês, no encerramento da fase de grupos. Depois, estarão liberados para os jogos mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. O Grupo G já está definido, com as classificações de Real Madrid e Milan.

A Uefa disse que seu comitê disciplinar vai analisar os incidentes após receber o relatório oficial da Thomson. Uma TV holandesa mostrou imagens do treinador do Real Madrid, José Mourinho, falando com Alonso antes da sua expulsão. Mourinho também falou com goleiro reserva Jerzy Dudek, que supostamente, em seguida, conversou com o goleiro Iker Casillas, antes de Ramos receber o cartão vermelho.

"Dudek estava me perguntando sobre meus problemas de estômago", disse Casillas, capitão do Real Madrid e campeão da Copa do Mundo com a Espanha. "Eu disse para Ramos ficar de olho em um dos atacantes, que era um ameaça constante dentro da área".

No código disciplinar da Uefa, o artigo 10 permite a suspensão por mais de um jogo em casos de conduta antidesportiva. Mourinho rejeitou a ideia de que ele havia orquestrado as expulsões.

"Conversei com muitos jogadores ao longo do jogo, não só com Ramos e Alonso", disse Mourinho. "Histórias vendem, mas o importante é a vitória por 4 a 0 o jogo fantástico que nós tivemos. Vamos falar sobre isso e não outras coisas".