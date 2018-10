Uefa anuncia aumento do valor da premiação da Liga das Nações

A Uefa anunciou nesta quarta-feira a ampliação dos valores que serão pagos às 55 seleções participantes da Liga das Nações. Com os ajustes, o futuro campeão da primeira edição da nova competição organizada pela entidade europeia vai embolsar 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).

O aumento vai acontecer para todas as seleções, divididas em quatro ligas: A, B, C e D. Inicialmente, a Uefa desembolsaria para cada equipe da primeira o valor de 1,5 milhão de euros; 1 milhão de euros para a Liga B; 750 mil euros para a Liga C; e 500 mil euros para a D. Estes valores vão ser ampliados para: 2,25 milhões de euros, 1,5 milhão, 1,123 milhão e 750 mil euros.

Haverá ampliação de 50% para os vencedores de cada uma das quatro ligas. A seleção campeã da Liga A vai embolsar 2,25 milhões de euros; a B, terá 1,5 milhão; a C, 1,125 milhão; e a D, 750 mil euros.

Os vencedores das quatro ligas vão se enfrentar em junho do ano que vem para decidir o campeão da Liga das Nações. E os valores envolvidos nesta fase também cresceram: passaram de 4,5 milhões, 3,5 milhões, 2,5 milhões e 1,5 milhão para campeão, vice, terceiro e quarto colocado para os valores finais de 6 milhões, 4,5 milhões, 3,5 milhões e 2,5 milhões.

De acordo com a Uefa, a elevação da premiação se deve à situação financeira estável da entidade. E a boa condição se deve, segundo a própria Uefa, aos lucros obtidos com a Eurocopa de 2016.