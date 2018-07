Uefa anuncia criação de novo torneio entre seleções europeias

Por conta de uma suposta monotonia e desinteresse do público por amistosos internacionais, a UEFA decidiu colocar mais um torneio no calendário das seleções europeias: a Liga das Nações. A competição irá contar com os 54 países inscritos na entidade, que serão distribuídos em quatro divisões com direito a promoção e rebaixamento.

Porém, pode-se dizer que o regulamento e a distribuição dos times nas quatro divisões é um tanto confusa. As duas primeiras (A e B) serão formadas por 12 times, com quatro chaves de três equipes cada uma. A terceira divisão contará com 14 seleções, divididas em dois grupos de quatro e dois grupos de três. Já a divisão D terá 16 equipes, distribuídas em quatro grupos de quatro. Os líderes de cada chave são promovidos, e os lanternas, rebaixados.

As seis primeiras datas estão marcadas para setembro, outubro e novembro de 2018 e compõem a primeira fase. Os vencedores de cada grupo da divisão A formarão o 'Final Four', que, em junho de 2019, decidirá o campeão. A sede desta última fase será em uma única cidade, a ser escolhida, para receber as semifinais e a final.

Os vencedores de cada um dos 16 grupos da Liga das Nações, caso não tenham se classificado nas Eliminatórias da Eurocopa, terão direito a disputar uma repescagem que, por meio de um mata-mata, classificará mais quatro equipes para o mais importante torneio europeu entre seleções. Caso já tenham conseguido a classificação, a vaga na repescagem fica com o 2º melhor colocado.

“Este formato vai aumentar o interesse prestado aos jogos entre seleções europeias”, explicou Gianni Infantino, secretário-geral da UEFA. A seleção brasileira também será afetada, uma vez que será impossível marcar amistosos com equipes da Europa durante o período.