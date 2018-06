Uefa anuncia Milorad Mazic como árbitro da final da Liga dos Campeões

A Uefa anunciou nesta segunda-feira que o sérvio Milorad Mazic será o árbitro que apitará a final da Liga dos Campeões da Europa, no dia 26 de maio, em Kiev, na Ucrânia, onde Real Madrid e Liverpool se enfrentarão em busca do título.

+ Após pancada, Zidane garante Cristiano Ronaldo na final da Liga dos Campeões

+ Liga dos Campeões: Kiev assistirá a uma decisão de R$ 6,3 bilhões

Mazic, de 45 anos, também foi selecionado pela Fifa para trabalhar, na Rússia, em sua segunda Copa do Mundo consecutiva e esteve presente anteriormente entre os juízes escolhidos para atuar na arbitragem da Copa da Confederações de 2017, também em solo russo, onde o Mundial de 2018 será iniciado no dia 14 de junho.

O sérvio já esteve presente em cinco partidas desta edição da Liga dos Campeões, mas nenhuma delas envolveu os finalistas, assim como apitou dois confrontos desta Liga Europa, cuja decisão entre Atlético de Madrid e Olympique de Marselha ocorrerá no próximo dia 16, em Lyon, na França.

A Uefa, por sinal, também confirmou nesta segunda-feira que o holandês Bjorn Kuipers será o responsável por conduzir a arbitragem desta decisão em território francês. E, assim como Mazic, ele estará presente na Rússia em seu segundo Mundial seguido como juiz e em 2013 foi um dos juízes da Copa das Confederações, no Brasil.

Essa ainda será a segunda decisão de Liga Europa apitada por Kuipers, que anteriormente esteve presente no confronto no qual o Chelsea derrotou o Benfica, em 2013, para ficar com o título do torneio continental. Também com 45 anos e apenas cinco dias mais jovem do que Mazic, ele conduziu a arbitragem da final da Liga dos Campeões na qual o Real Madrid bateu o Atlético de Madrid por 4 a 1, em 2014.