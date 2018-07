Uefa anuncia nesta quinta o melhor jogador da última temporada

A Uefa vai anunciar nesta quinta-feira o nome do melhor jogador da última temporada na Europa. A divulgação será durante a cerimônia do sorteio dos grupos da próxima edição da Liga dos Campeões, em Mônaco, e os três concorrentes são o goleiro Manuel Neuer (Bayern de Munique), o atacante Arjen Robben (Bayern de Munique) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

O trio teve papel destaque nas atuações vitoriosas dos seus times na última temporada. A dupla do Bayern de Munique levou o clube a ganhar o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha, a Supercopa Europeia e ainda, o Mundial de Clubes. Já o português levou o time da capital espanhol à conquista da Copa do Rei e terminou ainda como a estrela e artilheiro do título da Copa dos Campeões.

De acordo com a imprensa europeia, o favorito para ganhar o prêmio nesta quinta é o goleiro Neuer. Pesa a favor dele a excelente atuação no título da Alemanha na Copa do Mundo de 2014. No mesmo torneio, Robben teve destaque pela Holanda, enquanto Cristiano Ronaldo fracassou junto com Portugal e não passou da primeira fase. A votação é feita por 54 jornalistas dos países filiados à Uefa. O prêmio foi criado em 2011 e teve ganhadores nas edições passadas Messi (Barcelona), Iniesta (Barcelona) e Ribéry (Bayern de Munique).