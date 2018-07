Uefa anuncia nova multa à Federação Russa de Futebol

Segundo a Uefa, a Federação foi punida novamente porque parte da torcida russa arremessou fogos de artifício no gramado e exibiu faixas com conteúdo "ilícito", considerado discriminatória pela entidade que rege o futebol europeu, na última partida do time na competição. A derrota para os gregos eliminou os russos da Eurocopa.

Com esta nova punição, a Federação Russa acumula 185 mil euros em multas por causa do mal comportamento de sua torcida na Polônia, uma das sedes da competição. A primeira punição, de 120 mil euros, foi resultado de um confronto entre russos e funcionários do estádio de Wroclaw, logo na partida de estreia do país.

No segundo jogo, contra Polônia, torcedores lançaram fogos de artifício no campo e mostraram bandeiras nacionalistas, o que custou à federação multa de 30 mil euros. Fora do estádio, russos se envolveram em confrontos violentos contra poloneses antes e depois da partida, no dia 12 de junho. A Uefa, porém, não pode punir a federação por incidentes ocorridos fora das arenas.

Na sequência dos distúrbios, a Federação Russa emitiu nota pedindo um comportamento mais adequado a sua torcida, "colocando seus interesses abaixo do interesse da seleção nacional". A Rússia, que sediará a Copa do Mundo de 2018, corre o risco de perder pontos nas próximas Eliminatórias da Eurocopa.

Ainda neste sábado, a Uefa abriu procedimento disciplinar contra a Federação Portuguesa de Futebol por causa "de uma tentativa de invasão do gramado por um torcedor". O caso aconteceu na partida contra a República Checa, na quinta-feira, pelas quartas de final. A Uefa anunciará o resultado do procedimento na segunda-feira.