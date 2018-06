Uefa anuncia premiação total de R$ 310 milhões à Liga das Nações

A Uefa anunciou nesta sexta-feira a premiação total de 76,25 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões) para a primeira edição da Liga das Nações. O campeão da primeira divisão da disputa receberá no total 7,5 milhões de euros (R$ 30 milhões).

A Liga das Nações englobará a maioria dos amistosos europeus. No total, as 55 federações vinculadas à Uefa estarão divididas em quatro divisões e jogarão a primeira fases em setembro, outubro e novembro. A fase final, denominada "Final Four", ocorrerá entre 5 e 9 de junho de 2019.

Ficou definido que as 12 melhores seleções do ranking da Uefa farão parte da Liga A e receberão 1,5 milhão de euros (R$ 6 milhões). Os líderes de cada grupo na fase inicial ganharão bônus de 1,5 milhão de euros e terão o direito de avançar a final do torneio. O pior de cada chave será rebaixado para a Liga B.

A Liga B pagará um milhão de euros (R$ 4 milhões) por equipe e funcionará da mesma maneira que a primeira divisão. Os quatro melhores de cada chave sobem e os quatro piores descem. A Liga C oferecerá 750 mil euros (R$ 3 milhões) e a Liga D pagará 500 mil euros (R$ 2 milhões).

A Liga A está dividida em quatro grupos. No Grupo 1 estão Alemanha, França e Holanda. No 2, Bélgica, Suíça e Islândia. No 3, Portugal, Itália e Polônia e, no 4, Espanha, Inglaterra e Croácia. Os melhores de cada chave avançam para o quadrangular final.

Em janeiro, Uefa já definiu os confrontos das quatro ligas. A partida de estreia da Liga A terá Alemanha e França em 6 de setembro. No mesmo dia, jogam pela Liga B República Checa x Ucrânia e País de Gales x Irlanda. Na Liga C, haverá o duelo entre Eslovênia x Bulgária e Noruega e Chipre. Na Liga D, jogam Casaquistão x Georgia, Letônia x Andorra, Armênia e Liechtenstein e Gibraltar x Macedônia.