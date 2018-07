Uefa anuncia seleção ideal da Liga Europa com três brasileiros

Dois dias depois do fim da Liga Europa e do quinto título do Sevilla, sendo o terceiro consecutivo, a Uefa anunciou nesta sexta-feira a seleção ideal do torneio com três brasileiros. O lateral Mariano, do campeão Sevilla, e os meias Marlos, do Shakhtar Donetsk, e Philippe Coutinho, do Liverpool, foram os escolhidos.

A Uefa selecionou um elenco de 18 jogadores, que seria o time titular mais os sete reservas, mas sem determinar quem seriam os 11 principais. Foram dois goleiros, cinco defensores, sete meio-campistas e quatro atacantes escolhidos pela entidade.

Como era de se esperar, o Sevilla foi o time com mais representantes. Além de Mariano, um dos destaques da vitória na decisão sobre o Liverpool, por 3 a 1, o clube espanhol foi representado pelo goleiro David Soria, o zagueiro Adil Rami, os meio-campistas Éver Banega, Grzegorz Krychowiak e Steven N'Zonzi e o atacante Kevin Gameiro.

Apesar da boa campanha e do vice-campeonato, o Liverpool teve somente dois nomes lembrado. Além de Philippe Coutinho, outro meia, Emre Can, foi escolhido para a seleção. Assim como o Shakhtar, semifinalista derrotado pelo Sevilla, que além de Marlos teve o lateral Darijo Srna entre os selecionados.

O segundo time com mais representantes foi o Borussia Dortmund. Mesmo eliminado nas quartas de final para o Liverpool, o time inglês emplacou três jogadores: o zagueiro Hummels, o meia Gonzalo Castro e o atacante Aubameyang. O goleiro De Gea, do Manchester United, o zagueiro Alderweireld, do Tottenham, e os atacantes Aduriz, do Athletic Bilbao, e Bakambu, do Villarreal, completam a seleção.