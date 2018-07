Uefa anuncia um minuto de silêncio na Champions e Liga Europa durante próxima semana

Em função do trágico acidente aéreo sofrido pela delegação da Chapecoense, que resultou na morte de 71 pessoas, a UEFA anunciou nesta quinta-feira que todas as partidas da Liga dos Campeões e da Liga Europa, na próxima semana, terão um minuto de silêncio.

"O futebol europeu está unido para expressar sua mais profunda solidariedade à Chapecoense, CBF, Conmebol e às famílias de todas as vítimas após o desastre aéreo desta semana. A tragédia abalou o mundo do futebol, e gostaríamos de enviar nosso apoio a todos os afetados", disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, em nota oficial.

Quem também tomou a mesma atitude foi a Bundesliga, responsável por organizar as partidas do Campeonato Alemão. Por lá, os confrontos da primeira e segunda divisão, devem respeitar um minuto de silêncio no fim de semana.

"O futebol profissional alemão prestará homenagem às vítimas do acidente de avião na Colômbia com um minuto de silêncio e com faixa pretas em todas as partidas no fim de semana. Desejamos expressar nosso pesar e nossas condolências aos parentes, às vítimas, aos sobreviventes e ao futebol brasileiro", diz o comunicado.