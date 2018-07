Uefa ameaça proibir Croácia de vender ingressos para hooligans

O Painel Disciplinar da Uefa puniu a Federação de Futebol da Croácia nesta segunda-feira por causa dos distúrbios causados por sua torcida na Eurocopa. A entidade foi punida com multa de 100 mil euros (cerca de R$ 384 mil) e com a proibição de vender ingressos para jogos da competição para hooligans.

A federação havia sido denunciada por distúrbios nas arquibancadas, uso de fotos de artifício, lançamento de sinalizadores no campo e comportamento racista. Os problemas aconteceram na partida contra a República Checa na sexta-feira, em rodada do Grupo D da Eurocopa.

A proibição da venda de ingressos tem caráter probatório. Ou seja, só passará a valer se a Croácia sofrer outra denúncia durante a Eurocopa. Neste caso, a federação teria que vetar a venda de bilhetes a torcedores identificados como hooligans, por envolvimento em confusões nesta competição.

No empate por 2 a 2 entre Croácia e República Checa, em Saint-Étienne, torcedores croatas causaram a paralisação da partida nos minutos finais do segundo tempo quando lançaram ao gramado cerca de dez sinalizadores. Um rojão, também arremessado no campo, explodiu quase nas mãos de um dos seguranças que removiam os artefatos do campo - ele não sofreu ferimentos.

Além de paralisar o jogo por cerca de cinco minutos, a confusão causou indignação até mesmo dos próprios jogadores da Croácia, que foram até a linha de fundo para tentar acalmar seus torcedores. Houve também briga entre os próprios torcedores.